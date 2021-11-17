Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Meta показала перчатку для виртуальной реальности

Компания Meta (бывшая Facebook) показала прототип перчатки для виртуальной реальности, которую разработало подразделение Reality Labs. Такая перчатка позволит «трогать» виртуальные объекты.

Сообщается, что перчатка позволяет передавать тактильные ощущения — захват объекта, текстуру и поверхности. Для этого используются приводы на ладони и пальцах. Также перчатку можно использовать в качестве контроллера, поскольку маркеры на пальцах позволят отслеживать их движения.

Эта технология разрабатывается с 2014 года вместе с Oculus. В 2015-м компания показала первый прототип — для одного пальца и с единственным приводом. Теперь же представили более мощную версию.

При этом в Meta отмечают, что до релиза ещё далеко, поскольку разработчики планируют увеличить количество приводов и уменьшить размеры перчатки.

Источник:
The Verge
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии