Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передали хакерам данные пользователей

Компании Apple и Meta* передали данные своих пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В переданных данных указываются физические и IP-адреса, а также номера телефонов. Передача произошла в середине 2021 года после фиктивного «экстренного запроса». Чтобы потребовать или передавать подобные данные, требуется специальный ордер или заверенная в суде повестка, но в экстренных случаях они не требуются.

По данным Bloomberg, хакеры использовали полученную информацию для проведения финансового мошенничества. Какой объём данных оказался у злоумышленников, неизвестно.

*Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

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