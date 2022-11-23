Mercedes по подписке: компания будет продавать быстрый разгон за $1200

Компания Mercedes в скором обновлении ПО для автомобилей Mercedes-EQ EQE и Mercedes-EQ EQS, внедрит платную опцию «быстрый разгон». С её помощью время разгона до «сотни» сократиться на 0,8-09 секунды за счёт увеличения мощности двигателя до 25%.

Время разгона в Mercedes-EQ EQE 350 4Matic сократится с 6 секунд до 5,1 секунды, а Mercedes-EQ EQS 450 4Matic — 5,3 до 4,5 секунды.

Такая подписка оценена производителем в $1200 в год (около 73 тысяч рублей). При этом она будет работать без дополнительной установки оборудования.

Отмечается, что опции уже были заложены в автомобили, но заблокированы на программном уровне. Вот теперь для их разблокировки потребуется вносить оплату.

В самой простой комплектации стоимость EQS 450 составляет 106 тысяч евро (около 7 млн рублей).

Ранее платные подписки начала продавать BMW. Например, подогрев руля обойдётся в $12 в месяц, голосовой помощник в $41.