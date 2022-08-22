Meizu выпустила наушники с активным шумоподавлением за $45

Компания Meizu представила TWS-наушники под названием Blus 2. Они обладают функцией гибридного шумоподавления и весьма доступной ценой.

Наушники получили 12-мм динамические излучатели, которые обеспечивают мощный басс, а также чистое звучание со средними и высокими частотами. Также предусмотрена защита от влаги и пота по стандарту IPX5.

Автономность Blus 2 составляет до 4,5 часов в режиме шумоподавления и 6,5 часов без него. С зарядным кейсом время работы достигает до 24 ч.

Наушники Meizu Blus 2 доступны для покупки в Китае по цене $45 (~2500 рублей).

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