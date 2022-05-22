Meizu выпустила наушники Blus Air в стиле AirPods 3

Компания Meizu выпустила для китайского рынка беспроводные наушники Blus Air. Они выполнены в стиле AirPods 3, обладают вставной конструкцией и защищены от брызг по стандарту IPX5.

Наушники получили кастомные 12-мм драйверы, модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой сверхнизкой задержки передачи звука, микрофон с фильтрацией окружающего шума и систему электронного шумоподавления. Управление происходит при помощи встроенных сенсоров на корпусе. Вес каждого наушника всего 3,9 г.

Время автономной работы от полного заряда составляет около 6 часов, а вместе с кейсом — до 25 часов.

Meizu Blus Air появятся в Китае с 23 мая по цене 159 юаней (около 1500 рублей).

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