Meizu 20 Pro с плоским экраном показали на рендере

Появилось новое изображение долгожданного Meizu 20 Pro. Рендер опубликовал китайский инсайдер.

У смартфона плоский дисплей с тонкими рамками и вырез по центру под селфи-камеру.

Представят Meizu 20 Pro и базовый Meizu 20 уже 30 марта. По слухам, устройства получат чипы Snapdragon 8 Gen 2 и экосистему нового поколения Flyme 10. Последняя обещает специальную технологию для защиты от мошенничества.

Также сообщалось, что Pro-версию оснастят аккумулятором на 5000 мАч + поддержкой 50-ваттной беспроводной и 80-ваттной проводной зарядки. Ждем анонс.