Meizu представила смартфон за $110 с дизайном iPhone 13

Meizu, спустя долгое время без новинок, выпустила бюджетный смартфон Meizu 10s. Выделяет его визуальное сходство с iPhone 13.

У Meizu 10s, действительно, вырез экрана и задний блок камеры напоминает iPhone 13. Однако, в остальном это довольно простенький смартфон, современные бюджетники бывают и поинтереснее.

У новинки процессор Unisoc T310, 6,52-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Основная камера тройная: 48, 2 и 0,3 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, про быстрые зарядки ничего не говорится. Смартфон получил оболочку Flyme 9 Lite, установленную на Android 11 или Android 12. Также есть стандартный разъем для наушников и порт USB-C.

Всего доступны три версии:

4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти — $110;

4 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $125;

6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $140.

Цветовых вариаций Meizu 10s тоже три: Magic Night Black, Streamer Silver и Great Bay Blue.

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