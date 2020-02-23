Мегафон запустил трейд-ин часов Apple и Samsung

В «МегаФон» запущена новая услуга: клиенты могут сдавать свои старые смарт-часы по программе trade-in и получать скидку на покупку нового гаджета.

На данный момент принимаются «умные» часы Apple и Samsung. Для того, чтобы стать участником новой программы, нужно убедитесь, что часы включаются и выключаются, экран не утратил чувствительности от прикосновений и в настройках указан серийный номер устройства.

Величина скидки на новый гаджет будет зависеть от состояния сдаваемого устройства и модели, на которую покупатель хочет обменять свой смарт-хронометр. Например, при покупке смартфона Huawei P30 Pro Black или Samsung Galaxy S10 скидка может достигать до 15 000 рублей.

Trade-in программа от «МегаФон» действует в 520 городах по всей России.

К тому же в 225 магазинах Москвы уже действует программа утилизации. Она включает в себя прием любых смарт-часов и фитнес-трекеров, причем принимаются гаджеты в любом состоянии. Благодаря новой услуге можно получить хорошую скидку на покупку нового устройства из любой категории.