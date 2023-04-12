Приложение МегаФон могут удалить из App Store и Google Play

США ввели новые санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. Среди затронутых компаний — Металлоинвест, холдинг USM, МегаФон и несколько «дочерних» компаний Росатома, а также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По информации, доступной на данный момент, приложение МегаФона может быть удалено из App Store и Google Play.

Поэтому рекомендует обновить приложение до последней версии или загрузить его на смартфон.