Приложение МегаФон могут удалить из App Store и Google Play

США ввели новые санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. Среди затронутых компаний — Металлоинвест, холдинг USM, МегаФон и несколько «дочерних» компаний Росатома, а также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По информации, доступной на данный момент, приложение МегаФона может быть удалено из App Store и Google Play.
Поэтому рекомендует обновить приложение до последней версии или загрузить его на смартфон.
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