«МегаФон» не попал под санкции США в отношении услуг связи

Сегодня представители компании «МегаФон» поделились с редакцией The GEEK официальной позицией относительно введенных против нее санкций со стороны США. Как было объявлено вчера, компания и ее владеющий холдинг подверглись ограничениям со стороны американского регулятора. Однако, важно отметить, что санкции не распространяются на услуги связи, которые предоставляет компания.

Согласно опубликованной на сайте регулятора лицензии, МегаФон может продолжать оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспортировать и импортировать программное обеспечение, аппаратные средства или технологии для предоставления услуг связи через Интернет.

Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет. — отметили в компании

Кроме того, компания намерена оспорить введенные санкции, так как считает их необоснованными и нелогичными. В то же время, МегаФон продолжает информировать своих партнеров, что основной вид деятельности компании не является подвергающимся санкциям.