«Мегафон» начал продавать кнопочные телефоны под собственным брендом

Оператор сотовой связи «Мегафон» начал продавать серию кнопочных смартфонов под брендом Fontel. Первая модель обладает цветным дисплеем, слотами для двух SIM-карт и поддержкой карты памяти до 32 Гб. Стоимость аппарата составляет 790 рублей.

Выпуска такого телефона в «Мегафоне» объясняют тем, что на рынке наблюдается стабильный спрос на подобные устройства. Серия Fontel должна составить конкуренцию другим телефонам и заменить ушедшие бренды.

Всего в линейке будет 8 моделей. Также среди них появятся «раскладушки» и телефоны с повышенной защитой от ударов. Цена составит от 590 рублей до 3000 тысяч рублей.

За разработкой и поставками телефонов Fontel стоит Revo Charge — дочерняя компания «Мегафона».