МегаФон начал продавать аксессуары под собственным брендом Stellarway

Оператор МегаФон заявил о выходе на новый для себя рынок. Компания создала бренд Stellarway под которым будет продавать фирменные аксессуары компании.

В пресс-релизе говорится, что под маркой Stellarway будет производиться более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и TWS-наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства и проводные гарнитуры. Более того, МегаФон представит беспроводные зарядки для смарт-часов Apple Watch и чехлы с креплением MagSafe для iPhone.

Отмечается, что защитные стёкла, устройства для быстрой зарядки и чехлы под брендом Stellarway уже доступны к покупке в интернет-магазине МегаФона. Остальные анонсированные категории товаров появятся в продаже до конца января следующего года в салонах МегаФона и Yotа, а также в веб-магазине.

Разработкой и поставками аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.