Mazda ушла из России

Mazda решила прекратить деятельность на территории России. Компания продала свою долю на заводе во Владивостоке «Соллерс авто». Общая сумму сделки составила 1 млн. евро.

Также японский автоконцерн оставил опцион на обратный выкуп доли в течение трех лет. Из-за ухода с рынка РФ, концерн понесет убыток в размере $82 млн.

Начиная с 2012 года на заводе во Владивостоке выпускались седан Mazda 6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9. В 2022 году компания столкнулась с проблемами при поставках необходимых запчастей для сборки автомобилей в России.