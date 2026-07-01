Sony прекратит выпуск дисков с новыми играми для PlayStation с 2028 года
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Sony прекратит выпуск дисков с новыми играми для PlayStation с 2028 года

Компания объяснила решение переходом игроков на цифровые версии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:11
Sony прекратит выпуск дисков с новыми играми для PlayStation с 2028 года

Sony Interactive Entertainment объявила, что с января 2028 года прекратит выпуск физических дисков для новых игр на консолях PlayStation. После этого новые релизы будут доступны только в цифровом формате через PlayStation Store и розничные магазины.

Изменение не затронет игры, которые уже вышли на дисках или успеют выйти в физическом формате до января 2028 года. Такие проекты по прежнему можно будет покупать на физических носителях, если они останутся в продаже.

В Sony объяснили решение изменением потребительских привычек. По словам компании, игроки всё чаще выбирают цифровые копии, а индустрия развлечений постепенно отказывается от физических носителей.

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Опрошенные The GEEK эксперты считают, что отказ от новых дисковых релизов сильнее всего ударит по вторичному рынку игр. Физические копии можно продавать, обменивать, покупать с рук или оставлять в коллекции, а цифровые версии полностью привязаны к аккаунту и магазину PlayStation Store.

По мнению экспертов, такой шаг выгоден Sony: компания получает больше контроля над продажами, ценами, скидками и доступом к контенту. Для игроков переход на цифру означает меньше свободы при покупке игр и почти полное исчезновение привычного рынка дисков для новых релизов.

Ранее Sony заявила, что не собирается продавать консоли себе в убыток и намекнула на высокий ценник будущей PlayStation 6.

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