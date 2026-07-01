Sony прекратит выпуск дисков с новыми играми для PlayStation с 2028 года

Sony Interactive Entertainment объявила, что с января 2028 года прекратит выпуск физических дисков для новых игр на консолях PlayStation. После этого новые релизы будут доступны только в цифровом формате через PlayStation Store и розничные магазины.

Изменение не затронет игры, которые уже вышли на дисках или успеют выйти в физическом формате до января 2028 года. Такие проекты по прежнему можно будет покупать на физических носителях, если они останутся в продаже.

В Sony объяснили решение изменением потребительских привычек. По словам компании, игроки всё чаще выбирают цифровые копии, а индустрия развлечений постепенно отказывается от физических носителей.

Опрошенные The GEEK эксперты считают, что отказ от новых дисковых релизов сильнее всего ударит по вторичному рынку игр. Физические копии можно продавать, обменивать, покупать с рук или оставлять в коллекции, а цифровые версии полностью привязаны к аккаунту и магазину PlayStation Store.

По мнению экспертов, такой шаг выгоден Sony: компания получает больше контроля над продажами, ценами, скидками и доступом к контенту. Для игроков переход на цифру означает меньше свободы при покупке игр и почти полное исчезновение привычного рынка дисков для новых релизов.

Ранее Sony заявила, что не собирается продавать консоли себе в убыток и намекнула на высокий ценник будущей PlayStation 6.