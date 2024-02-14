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Marvel объявила актерский состав новой «Фантастической четвёрки»

Marvel Studios раскрыла имена актеров, которые исполнят главные роли в предстоящем фильме «Фантастическая четвёрка».

Роль Мистера Фантастика исполнит Педро Паскаль, известный по работам в «Одни из нас» и «Мандалорец». Джозеф Куинн, знакомый по сериалу «Очень странные дела», воплотит образ Человека-факела. Ванесса Кирби, игравшая в «Короне», станет Женщиной-невидимкой, а Эбон Мосс-Бакрак, известный своей ролью в сериале «Медведь», станет Существом.

Также было объявлено, что премьера фильма состоится 25 июля 2025 года.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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