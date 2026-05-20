Marshall выпустила накладные наушники Milton с автономностью до 80 часов

Marshall анонсировала беспроводные накладные наушники Milton. Модель стала развитием серии Major и получила активное шумоподавление, новые Bluetooth-кодеки и увеличенную автономность.

Наушники выполнены в супраауральном формате. В компании отмечают, что такая конструкция делает устройство компактнее и удобнее для поездок.

Marshall Milton получили систему ANC с режимом прозрачности. Для работы функций используются шесть микрофонов. Также компания переработала динамики. Наушники поддерживают Hi-Res Audio и функцию Soundstage для имитации пространственного звучания.

Автономность достигает 50 часов с включённым шумоподавлением и до 80 часов без ANC. Аккумулятор сделали съёмным, чтобы продлить срок службы устройства.

Marshall Milton уже поступили в продажу по цене $229. На старте доступна только чёрная версия с фирменным дизайном бренда.