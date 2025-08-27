Marshall выпустила Bromley 750 — колонка на колесах с LED-подсветкой

Marshall представила колонку на колесах Bromley 750, которая весит 24 килограмма и позиционируется как устройство для вечеринок и использования в больших залах.

За звук в Bromley 750 отвечают:

Два 10-дюймовых сабвуфера по 150 Вт;

Два динамика для средних частот по 50 Вт;

Четыре высокочастотных динамика (два по 7 Вт и два по 14 Вт).

Колонка поддерживает подключение с помощью Bluetooth 5.3, кодеки SBC, AAC и LC3, а также получила защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

Особое внимание Marshall уделила визуальной части: в колонку встроена LED-подсветка с разными режимами. Она может не только менять цвета, но и мигать в такт музыке.

Заявленное время автономной работы — до 40 часов. При этом аккумулятор съемный. Для подключения предусмотрен большой набор интерфейсов: USB-C, 3.5 мм, RCA («тюльпаны»), а также два XLR для микрофонов и инструментов.

В продажу Marshall Bromley 750 поступит 23 сентября. Цена — $1299 (~104 300 рублей).