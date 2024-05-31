Марк Гурман: старые iPhone не будут поддерживать ИИ-функции в iOS 18

Новые функции искусственного интеллекта в iOS 18 будут доступны только на новейших моделях iPhone, сообщил известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.

По его информации, для использования новых возможностей понадобятся как минимум iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, в то время как iPhone 15 и 15 Plus, а также более старые модели, не будут поддерживать ИИ-функции в iOS 18. Аналогичные требования предъявляются к устройствам Mac и iPad, которым необходимо иметь минимум чип M1 для работы с новыми ИИ-функциями в macOS.

Гурман также отметил значительные изменения в работе Siri. Ассистент научится выполнять множество новых задач, таких как открытие документов, перемещение заметок в другие папки, отправка или удаление электронных писем, а также предоставление краткого содержания статей. Помощник будет анализировать действия пользователя и предлагать соответствующие шорткаты.

Поначально новые функции Siri будут работать только с встроенными приложениями Apple, но после официального релиза компания планирует привлекать сторонних разработчиков. Введение голосового управления, по словам инсайдеров, представляет собой сложный технический процесс, так что его полноценное внедрение в систему ожидается не ранее следующего года.