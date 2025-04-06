Марк Гурман: дизайн iPhone 17 Pro изменится, но не кардинально

Предстоящий iPhone 17 Pro не получит кардинальных изменений в дизайне по сравнению с предшественником. Об этом заявил авторитетный инсайдер, журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, фронтальная сторона iPhone 17 Pro будет практически идентична iPhone 16 Pro. В частности, судя по всему, не стоит ожидать уменьшения выреза Dynamic Island.

Главным изменением станет обновленный блок камер во всю ширину смартфона. Однако, как рассказал Гурман, он будет того же цвета, что и остальная часть устройства.

Кардинальные изменения Гурман ожидает в 2027 году в честь 20-летнего юбилея оригинального iPhone. Он предполагает, что к этому времени Apple может представить раскладушку и, вероятно, обновленную Pro-версию.