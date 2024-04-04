Макеты всех четырех iPhone 16 показали на живых фото

Производители аксессуаров уже начали работу с макетами будущих моделей iPhone 16, включая iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Живые фотографии этих макетов были опубликованы в сети.

Судя по изображениям, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили новый блок камер с двумя сенсорами, расположенными вертикально.

Кроме того, все модели линейки iPhone 16 получат многофункциональную кнопку, к которой можно будет привязать до девяти различных действий. Также на макете заметна новая кнопка, предназначенная специально для активации камеры.

Предварительно известно, что экран iPhone 16 Pro увеличится до 6,3 дюймов вместо предыдущих 6,1 дюйма, а iPhone 16 Pro Max получит 6,9-дюймовый дисплей вместо 6,7 дюймов.