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Новости

Макет iPhone SE 2022 показали на живом фото

Появились фото макета будущего iPhone SE 5G 2022. На них дизайн новинки выглядит устаревшим.

Ранее предполагалось, что третье поколение iPhone SE будет визуально напоминать iPhone X или даже iPhone 11. Но если это фото достоверно, то новинка останется похожим на iPhone 8, только с увеличенной кнопкой «Домой».

iPhone SE 5G 2022 оставит 4,7-дюймовый iPS-дисплей от прошлых поколений. Зато получит новый чип Apple A15 Bionic и модем 5G.

Стоимость бюджетника от Apple ожидается на уровне $500. Смартфон должны представить на презентации Apple, предположительно 8 марта. Там же представят новый iPad Air 5. О дате мероприятия сообщило издание Bloomberg.

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Источник:
Wccftech.com

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