Майнеры придумали, как обойти защиту от майнинга на RTX 3060

В сети появились данные, что хакерам удалось обойти «антимайнинговую» защиту видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060. Ранее компания утверждала, что это невозможно, однако, похоже, это не так.

В начале месяца появились сообщения о том, что китайским хакерам удалось обойти защиту. Тогда NVIDIA заявила, что это касалось не криптовалюты Ethereum, а Coinflux. Но теперь появились сведения, что и «Эфир» снова можно майнить с прежней скоростью порядка 50 MH/s.

Ресурс PC Watch проверил возможность работы и подтвердил, что способ функционален. Как оказалось, нужно лишь использовать особый драйвер для партнёров и разработчиков.

Похоже, что защита GeForce RTX 3060 и других видеокарт больше не функционирует. По крайней мере, для майнеров.