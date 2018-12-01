MacOS 11 Big Sur можно установить на те ПК, где она официально не поддерживается

Компания Apple одновременно с анонсом операционной системы MacOS 11 Big Sur опубликовала и список совместимых компьютеров. Официально система не совместима с MacBook Air, MacBook Pro и Mac Pro старше 2013 года, iMac и Mac mini старше 2014 года, а также MacBook старше 2015 года.

Однако, как оказалось, не всё так просто. Энтузиасты смогли установить её даже на Mac Pro 2010 года, хотя там есть проблемы с Wi-Fi и спящим режимом. Хотя та же проблема есть и у других моделей прошлых лет. Она не коснулась только iMac образца конца 2013 года.

Список официально неподдерживаемых, но рабочих ПК и ноутбуков выглядит так:

Методика установки традиционна для таких системы. Нужна флешка не менее 16 ГБ и образ системы. Правда, пока что доступна только ранняя бета-версия, которая может содержать ошибки и недоработки, потому ставить её можно лишь на свой страх и риск. Перед этим рекомендуется сделать резервную копию данных.

Отметим, что в этой версии заявлена поддержка мобильных приложений с iOS и iPadOS, улучшен дизайн системы и добавлены некоторые новые возможности в файловом менеджере и других приложениях. При этом пока что MacOS 11 Big Sur доступна только для разработчиков. Дата выхода публичной беты не уточняется.