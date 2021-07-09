Производство новых MacBook Pro на Apple M1X (M2) стартует в конце лета

Инсайдер Мин-Чи Куо сообщил новые данные о будущих MacBook Pro. По его словам, эти ноутбуки на базе чипа Apple M1X начнут производить в третьем квартале. Само собой, это не означает немедленной презентации, но позволяет примерно оценить её сроки.

Не исключено, что ноутбуки покажут в сентябре или октябре, после чего начнутся продажи. Впрочем, не исключено, что для этого проведут иное мероприятие. Возможно, уже в ноябре.

Эти ноутбуки лишатся Touch Bar, но получат слот под SD-карту, встроенный HDMI, несколько портов USB Type-C и магнитную зарядку. Также известно, что новинка получит две диагонали дисплея: 14 и 16 дюймов. При этом будут использоваться матрицы miniLED.

Цены пока не уточняются.