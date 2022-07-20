MacBook Air M2 разобрали и нашли в нём акселерометр

Специалисты iFixit добрались до нового MacBook Air и как это обычно бывает, сделали его полный разбор на мелкие детали.

Первой проблемой новинки назвали одиночный чип флэш-памяти NAND на 256 ГБ вместо двух по 128 ГБ, как было в версии M1. Такое решение показывает низкую скорость SSD на 30%. Также в корпусе не нашли нормально теплоотвода, нет ясности в том, как работает система пассивного охлаждения.

Интересно, что в ноутбуке обнаружили встроенный акселерометр, но так и не выяснили для чего он нужен. Возможно, ему будет найдено применение с выходом новых устройств Apple.

Работает MacBook Air‌ M2 от батареи на 52,6 Втч по сравнению с батареей на 49,9 Втч, которой оснащается версия ‌с чипом M1‌.

Порты в MacBook Air являются модульными и не приклеены, но SSD и процессор припаяны, поэтому их нельзя легко обновить или заменить.

Новый MacBook Air на M2 был представлен 6 июня. Цена за базовую версию начинается от $1199.

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