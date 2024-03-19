В России начались продажи новых среднебюджетников Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55

Чуть больше недели назад Samsung представила новые среднебюджетные смартфоны Galaxy A55 и Galaxy A35, но уже сейчас устройства появились в продаже на российском рынке.

Ценник Galaxy A35 стартует от 38 тысяч рублей, в зависимости от конфигурации памяти, тогда как стоимость Galaxy A55 начинается от 44 тысяч рублей.

Samsung Galaxy A35 (на главном фото – Samsung Galaxy A55)

Смартфоны получили схожий дизайн, выполненный в стиле флагманской серии Galaxy S. Они имеют камеру-светофор с тремя сенсорами, AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. «Под капотом» Galaxy A55 и Galaxy A35 – процессоры Exynos 2023 года.