«М.Видео» предлагает оформить предзаказ на iPhone 14 за 50 000 рублей

Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям оформить «сертификат для предзаказа» нового iPhone. По всей видимости речь идёт о iPhone 14, который Apple представит 7 сентября.

Стоимость сертификата составляет 50 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает право приобрести флагман «в числе первых», а также гарантию в течение года, программу «Обмен без проблем» на 30 дней и кешбэк бонусами до 8%. При использовании сертификата, потребуется только доплатить остаток.

Интересно, что на рекламном баннере фигурируют изображениях двух iPhone 14 Pro с двойным вырезом в экране, которые ранее появлялись в многочисленных утечках. Однако магазин предупреждает, что дизайн будущего смартфона может отличаться от рекламных изображений.

Напомним, что ранее на «Авито» пользователи начали предлагать оформить предзаказ на новые модели iPhone от 70 тысяч рублей. Спустя сутки, администрация сервиса заблокировала подобные объявления, чтобы предупредить случаи мошенничества.

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