На Авито продают предзаказы на iPhone 14, который даже не вышел

До выхода новой серии смартфонов iPhone 14 осталось чуть больше недели. Соответственно никто, кроме Apple, не знает их точный дизайн и технические характеристики. Но предприимчивым продавцам на Авито это никак не мешает.

Сейчас на Авито по запросу «iPhone 14 Pro» можно оформить предзаказ на iPhone 14 от 70 до 200 тысяч рублей соответственно. По предзаказу продавца готовы привезти любую модификацию iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Сами поставки обещают осуществлять из США, Германии и других европейских стран.

Цены начинаются от 70 тыс. рублей и доходят до 200 тыс. рублей. Но поскольку официальные цены еще неизвестны, то продавцы предупреждают, что после презентации они поменяются. Кто-то обещает прибавлять 30% к официальной стоимости Apple.

Другие и вовсе просят внести предоплату от 10 тысяч рублей. Такие объявления лучше обходить стороной, потому что можно попасть на мошенников.

Презентация Apple состоится 7 сентября. Ожидается, что на ней будут показаны серия iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и другие устройства.

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