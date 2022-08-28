«Авито» заблокировал объявления о предзаказе iPhone 14

На днях предприимчивые пользователи разместили на «Авито» объявления с предложением оформить предзаказ на iPhone 14. Стоимость на смартфоны, которые Apple только должна представить 7 сентября, начиналась от 70 тысяч рублей и заканчивалась на 200 тысяч рублей.

Однако сервис объявлений «Авито» решил заблокировать подобные объявления с целью предупредить случаи мошенничества.

Мы проанализировали объявления об услугах предзаказа на Apple iPhone 14 вместе с командой модерации и юристов и приняли решение о полной блокировке данного контента по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий. Данные объявления касались товаров, которых нет в настоящий момент ни в мире, ни в России, в том числе содержали требование предоплаты за них. Это высокая зона риска. И вопрос безопасности является решающим. Рассказал представитель «Авито» изданию The GEEK

Напомним, что выход iPhone 14 должен состояться 7 сентября. Кроме смартфонов, могут представить смарт-часы Apple Watch Series 8 и множество других новинок.

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