Apple объявила дату презентации iPhone 14

Компания Apple назначила официальную дату презентации новых устройств. Она состоится 7 сентября в 10:00 по местному времени (22:00 по МСК).

Как обычно, Apple не раскрывает подробности, что именно будет представлено общественности. Ожидается, что будут анонсированы серия смартфонов iPhone 14 и смарт-часы в новом дизайне Apple Watch Series 8.

Кстати, если зайти на страницу мероприятия с браузера Safari на iPhone и тапнуть на звездный логотип, то появится небольшая пасхалка.

Больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!