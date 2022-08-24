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Новости

Apple объявила дату презентации iPhone 14

Компания Apple назначила официальную дату презентации новых устройств. Она состоится 7 сентября в 10:00 по местному времени (22:00 по МСК).

Как обычно, Apple не раскрывает подробности, что именно будет представлено общественности. Ожидается, что будут анонсированы серия смартфонов iPhone 14 и смарт-часы в новом дизайне Apple Watch Series 8.

Кстати, если зайти на страницу мероприятия с браузера Safari на iPhone и тапнуть на звездный логотип, то появится небольшая пасхалка.

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Источник:
Apple
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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