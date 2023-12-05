Лучшие смартфоны ноября по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

Бенчмарк AnTuTu опубликовал новые рейтинги лучших Android-смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности на конец ноября 2023 года в разных категориях.

В самом доступном сегменте до 1999 юаней (до 25400 рублей), Redmi Note 12 Turbo сохраняет лидерство, в то время как Redmi Note 11T Pro и Redmi K60 поднимаются на второе и третье места соответственно.

В следующей ценовой категории, от 2000 до 2999 юаней (до 38000 рублей), лидерство занимает Nubia Z50, за ним следуют realme GT5 и iQOO Neo8, оба оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

В диапазоне от 3000 до 3999 юаней (до 50800 рублей), первое место принадлежит iQOO 12 с Snapdragon 8 Gen 3, а vivo X100 и Nubia Z50S Pro, оснащенные MediaTek Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно, располагаются на втором и третьем местах.

В самом дорогом сегменте, начиная от 4000 юаней (более 50800 рублей), лидерами становятся iQOO 12 Pro и Xiaomi 14 Pro, оба на базе Snapdragon 8 Gen 3, а на втором месте расположился vivo X100 Pro с Dimensity 9300.