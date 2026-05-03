Samsung выпустила обновление безопасности для Galaxy A15 и Galaxy A36

Samsung выпустила обновление безопасности для Galaxy A15 и Galaxy A36. Патч устраняет 47 уязвимостей и уже доступен в Южной Корее.
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
Samsung начала распространение обновления безопасности для смартфонов Galaxy A15 и Galaxy A36. Речь идёт об апрельском патче 2026 года, который компания выпустила с задержкой — уже в мае.

На первом этапе обновление доступно в Южной Корее. Для Galaxy A15 прошивка получила номер A156LKSSACZDC, для Galaxy A36 — A366NKSS6BZD8.

По данным SamMobile, обновление устраняет 47 уязвимостей в системе. В ближайшие дни релиз должен начаться и в других странах.

Обе модели также входят в список устройств, которые получат One UI 8.5. Выход новой версии оболочки Samsung ожидается в ближайшее время.

