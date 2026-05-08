Алиса AI научилась искать сведения об участниках Великой Отечественной войны

Яндекс добавил в чат с Алисой AI возможность искать сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Функция появилась в преддверии 9 Мая.

Для поиска используется ИИ-агент «Исследовать». Он анализирует открытые архивные источники и базы данных, включая ОБД «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа».

ИИ-агент сопоставляет документы и формирует биографическую справку. В ней могут быть указаны дата ухода на фронт, место службы, звание, боевой путь и награды.

Готовую справку можно скачать в формате docx или pdf, скопировать или отправить близким.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть чат с Алисой AI, перейти в режим «Исследовать» и выбрать шаблон «Поиск ветерана». После этого в чате появится готовый промпт. Пользователю останется указать имя, фамилию, дату рождения и другие известные данные о человеке.

Также промпт можно добавить вручную. Яндекс предлагает попросить Алису AI найти информацию о родственнике в открытых архивах ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа».

В 2025 году Яндекс запустил поиск по архивам советских газет 1941–1945 годов. Сервис включает более 200 тысяч оцифрованных страниц центральной, региональной, фронтовой и партизанской прессы.

С помощью такого поиска можно находить сведения о родственниках, земляках, событиях военных лет и повседневной жизни людей в период Великой Отечественной войны.