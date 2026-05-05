Практически все о смартфонах стало известно задолго до выхода.
Редакция The GEEK сегодня в 09:03
Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro показали на официальных рендерах до анонса

Портал WinFuture опубликовал официальные рендеры еще неанонсированных смартфонов Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Устройства сохранили общие черты предшественников, а основные изменения коснулись габаритов и слегка переработанного блока камер.

Так, старшая модель выйдет в черном, фиолетовом и синем цветах. «База» — в черном, розовом и голубом.

Xiaomi 17T Pro

Согласно утечкам, Xiaomi 17T получит 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 2756×1268 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Xiaomi 17T Pro оснастят более крупной 6,83-дюймовой панелью с разрешением 2772×1280 и частотой до 144 Гц.

Что касается «железа», то 17T работает на процессоре Dimensity 8500 Ultra, тогда как 17T Pro — на Dimensity 9500. В обеих версиях предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти, а также хранилище на 256/512 ГБ.

Xiaomi 17T

За фото- и видеовозможности отвечает одинаковый набор камер: 50-Мп основной модуль, 50-Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом, 12-Мп ультраширик и 32-Мп фронталка. Автономность обеспечивают аккумуляторы на 6500 мАч с поддержкой зарядки 67 Вт (Xiaomi 17T) и на 7000 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной на 50 Вт (Xiaomi 17T Pro).

Выход Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro ожидается в ближайшие месяцы.

