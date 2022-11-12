Линейку Oppo Reno 9 показали на рендерах

Популярный инсайдер Evan Blass показал линейку Oppo Reno 9 на пресс-рендерах. Всего ожидается три версии: Reno 9, Reno 9 Pro и Reno 9 Pro+. Смартфоны относятся к устройствам среднего сегмента.

Пользователи сразу отметили сходство с серией Samsung Galaxy S21:

Oppo Reno 9, Oppo Reno 9 Pro, Oppo Reno 9 Pro+

Ожидается, что все три смартфона получат 6,7-дюймовые OLED дисплеи с разрешением 2412 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессоры, аккумуляторы и зарядки уже будут разные:

Reno 9 — Snapdragon 778G, емкость аккумулятора 4500 мАч + 67-ваттная зарядка;

Reno 9 Pro — Dimensity 8100-MAX, емкость аккумулятора 4500 мАч + 67-ваттная зарядка;

Reno 9 Pro+ — Snapdragon 8+ Gen 1, емкость аккумулятора 4700 мАч + 80-ваттная зарядка.

Представить линейку Oppo Reno 9 должны в декабре.