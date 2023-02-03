LG разрешила устанавливать приложения Apple Music и Apple TV на телевизоры с webOS

LG объявила о том, что теперь можно установить Apple TV, Apple Music, получить поддержку HomeKit и AirPlay на телевизорах от 200 партнеров, которые используют платформу webOS.

Компании, такие как Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa, Hyundai и многие другие, теперь входят в этот список.

LG заявляет, что поддержка AirPlay и HomeKit доступна только на OLED-телевизорах и UHD-телевизорах с платформой webOS Hub 2.0, а Apple TV и Apple Music поддерживаются на всех телевизорах.