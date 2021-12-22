LG представила монитор с соотношением сторон 16:18

Компания LG представила новый монитор DualUp, который позиционируется в качестве решения для программистов и дизайнеров. Утверждается, что с его помощью удобно писать код и создавать контент, размещая на рабочем столе несколько окон.

Новинка получила диагональ в 27 дюймов, при этом его рабочая площадь эквивалентна двум стандартным 21,5-дюймовым дисплеям при их размещении друг над другом. Разрешение монитора составляет 2560 x 2880 (соотношение сторон 16:18). В новинке используется матрица Nano IPS.

Из портов отметим разъёмы USB-C, DisplayPort и HDMI. Также монитор может похвастаться встроенными динамиками. Подставка позволяет поворачивать монитор, а также регулировать уровень высоты и наклона.

В компании отметили, что такой вариант монитора позволит меньше крутить головой в разные стороны, что должно уберечь пользователей от чрезмерной нагрузки на шею и спину. Дата выхода и цена новинки пока не сообщается. Скорее всего, её покажут вживую на выставке потребительской электроники CES 2022.