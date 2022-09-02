LG представила холодильник-хамелеон MoodUp

Компания LG показала холодильник-хамелеон под названием MoodUP. Он оснащён светодиодными дверцами и встроенной Bluetooth-колонкой.

Пользователь при помощи фирменного приложения ThinkQ может окрасить холодильник на свой вкус. Для верхней части доступно 22 цвета, а для нижней — 19. Также изменения в цвет можно вносить при помощи касания.

Если оставить дверь открытой на длительное время, то подсветка начнет мигать. В ночное время или слабом освещении, она становится ярче. Дополнительно холодильник может воспроизводить музыку и менять цвет в такт композиции.

Стоимость и дата начала продаж LG MoodUP остаётся неизвестной.

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