LG представила16-дюймовый портативный монитор

LG представила 16-дюймовый портативный монитор LG Gram +View. Вместе с подставкой вес устройства не превышает 1 кг.

У новинки LCD-дисплей IPS с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей) и соотношением сторон 16:10. Питание происходит через порт USB-C. Также есть поддержка автоповорота дисплея, экранное меню, антибликовое покрытие и 2 порта USB-C.

Частота обновления довольная низкая — 60 Гц, время отклика 30 мс, из-за этого мощность монитора для игровых приложений будет слабовата. Также к минусам можно отнести отсутствие динамиков.

Стоимость портативного монитора LG Gram+view составляет $349. Устройство поступит в продажу во многих странах до конца апреля.

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