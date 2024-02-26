Lenovo показала первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем

На выставке MWC 2024 компания Lenovo редставила инновационный концепт — ноутбук ThinkBook с прозрачным экраном.

Устройство оснащено 17,3-дюймовым MicroLED экраном, способным обеспечить прозрачность до 55% и максимальную яркость в 1000 нит. При этом разрешение дисплея всего 720p.

Интересной особенностью является сенсорная клавиатура, которая также может служить графическим планшетом для рисования при помощи стилуса. Кроме того, в ноутбук встроили функции искусственного интеллекта: камера, расположенная на крышке, способна распознавать объекты за экраном и отображать информацию о них прямо на дисплее.

На данный момент представленный ноутбук с прозрачным экраном от Lenovo является лишь концептом, и его появление в качестве товара для широкого потребления в ближайшее время маловероятно.

Тем не менее, по словам исполнительного директора Lenovo по продуктам линейки ThinkPad Тома Батлера, компания будет развивать эту технологию. Существует «очень высокая вероятность», что в течение следующих пяти лет ее реализуют в настоящем устройстве, подчеркнул он.