Xiaomi показала концепт смартфона 12S Ultra с креплением фотообъектива Leica

Компания Xiaomi презентовала концепт смартфона 12S Ultra, который поддерживает установку полноценных объективов Leica M-System. У него есть соответствующий байонет для крепления оптики.

В концепте используется два 1-дюймовых объектива. Хотя точной модели пока нет. А вот перископную камеру не устанавливали и вовсе.

Программное обеспечение поддерживает 10-битную съёмку в формате RAW, пиковую фокусировку (Focus Peaking), гистограмму и инструмент для оценки экспозиции (Zebra Lines). Таким образом, новый концепт вполне способен заменить фотокамеру.

Вот так выглядят примеры фото:

Пока что неясно, появится ли такое решение на рынке и сколько оно будет стоить. Однако Xiaomi и Leica сотрудничают с весны этого года, уже выпущены несколько смартфонов с немецкой оптикой и приложение Leica Camera.