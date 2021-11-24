Leica впервые начала принимать в trade-in камеры других брендов

Компания Leica объявила о старте trade-in программе. С ноября 2021 по конец января 2022 года при покупке Leica SL2 и SL2-S можно получить дополнительную скидку к выкупной цене камер других брендов при оформлении сделки trade-in. Воспользоваться предложением можно, зарегистрировавшись на странице «Переходи на Leica».

Leica SL2 и Leica SL2-S оснащены цельнометаллическим корпусом с износостойким покрытием и делает её готовой к съемкам в самых сложных условиях. Камеры системы Leica SL регулярно обновляются разработчиком прошивки. Благодаря последним прошивкам для Leica SL2 были усовершенствованы алгоритм автофокуса и контроль за композицией в режиме Live View, а также добавлен режим Multishot, который позволяет снимать с разрешением до 187 МП.

Полнокадровая КМОП-матрица с разрешением 47 МП и значениями ISO до 50 000 Leica SL2 создаёт изображения высокого качества. Модель SL2-S с 24 МП-матрицей и диапазоном ISO до 100 000 способна делать качественные снимки в условиях низкой освещённости.

Система Leica SL обеспечивает эталонное качество снимков, демонстрируя при этом высокий уровень совместимости: байонет L-Mount позволяет использовать различные объективы Leica, в том числе из легендарной серии M и профессиональной линейки S, а также объективы Panasonic, Sigma и Leitz Cine.