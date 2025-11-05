Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite вышел в России: цены | The GEEK
Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite вышел в России: цены

Новая модель сохраняет фирменный дизайн бренда и предлагает ключевые технологии Nothing по доступной цене.

Nothing объявила о старте продаж смартфона Phone (3a) Lite в России. Новинка сохранила фирменный прозрачный дизайн и предлагает основные технологии компании по доступной цене.

Nothing Phone (3a) Lite получил 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro, основную камеру на 50 Мп, батарею емкостью 5000 мАч и быструю зарядку 33 Вт.

Корпус смартфона выполнен из стекла и алюминия, имеет защиту IP54 от пыли и влаги и представлен в черном и белом цветах. Одной из фишек новинки стала Glyph Light — фирменная подсветка, которая отображает уведомления, звонки и события с помощью световых сигналов.

Подробнее о Nothing Phone (3a) Lite

Nothing представила бюджетный смартфон Phone (3a) Lite

Phone (3a) Lite доступен для покупки на OZON, AliExpress, Wildberries и Яндекс.Маркете по следующим рекомендованным ценам:

  • Nothing Phone (3a) Lite (8/128 ГБ) — 14 726 рублей;
  • Nothing Phone (3a) Lite (8/256 ГБ) — 16 752 рубля.
Анатолий Почивалов

