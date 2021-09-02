LEGO представила бэтмобиль «Тумблер» из трилогии Нолана о Тёмном рыцаре

Компания LEGO выпустила новый конструктор DC Batman Batmobile Tumbler, продажи начнутся 1 ноября 2021 года. Сейчас его можно оформить по предварительному заказу.

Набор состоит из 2049 деталей. Габариты собранного бэтмобиля «Тумблера» составляют 45 сантиметров в длину и 25 сантиметров в ширину. Так как это коллекционная версия, то в комплект поставки входит прочная ножка для размещения модельки и две стандартные фигурки Бэтмена и Джокера.

Бэтмобиль воссоздан на основе три трилогии Кристофера Нолана о Тёмном рыцаре. Стоимость набора DC Batman Batmobile Tumbler — 230 долларов (около 16 800 рублей).