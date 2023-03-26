Вышел дебютный трейлер LEGO 2K Drive с открытым миром

19 мая на ПК и консолях выходит долгожданная гоночная игра LEGO 2K Drive. Сейчас разработчики опубликовали дебютный трейлер проекта, информация о котором ранее утекла в сеть.

Согласно описанию, игрок возьмет на себя роль гонщика и отправится в путешествие по открытому миру с разнообразными локациями. В игре будет присутствовать злодей, который по сюжету будет преследовать главного героя, и чтобы одержать победу над ним, придется проявить все свои навыки вождения.

Игрок сможет создать гамбургер и прокатиться на нём.

Одним из главных преимуществ LEGO 2K Drive является возможность выбора транспорта самых разных форм и размеров. Более того, транспорт может трансформироваться «на ходу» в зависимости от поверхности, например, превращаться в лодку.

Игрокам будут доступны режимы одиночной игры, кооператива и соревновательной игры до шести человек. Также будет доступен режим двойного экрана.

LEGO 2K Drive – это игра для всех любителей гоночных симуляторов и любителей LEGO. Будем надеяться, что игроки не разочаруются в проекте и получат массу удовольствия от прохождения.