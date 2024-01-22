Легендарный Winamp вышел на iPhone

В App Store состоялся официальный релиз популярного в начале 2000-х годов плеера Winamp. Но ничего от оригинального медиапроигрывателя не осталось.

Теперь он представляет собой стриминговый сервис. Его нынешний функционал в большинстве своем повторяет уже имеющиеся платформы. В частности можно подключить Apple Music, подписываться на музыкантов, слушать скачанную на iCloud музыку и формировать плейлисты. Кроме того, есть отдельные вкладки с радио и подкастами.

К сожалению, того самого дизайна, с ностальгией по которому и связана любовь к Winamp, не добавили. Русский язык в приложении также отсутствует. Нужен ли такой сервис в его текущем виде – вопрос риторический.