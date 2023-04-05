Sony может выпустить портативную PlayStation для облачного стриминга

Вскоре Sony планирует выпустить новое игровое устройство еще до улучшенной консоли PS5, заявил журналист Том Хендерсон в начале апреля.

По слухам, это будет портативная консоль. Однако подробностей о ней не было известно, пока сотрудник ASUS не поделился информацией.

Несмотря на то, что некоторые игроки полагают, что это будет наследник PS Vita, журналист Джефф Грабб утверждает, что следует скорректировать свои ожидания. Если эта информация окажется правдой, то официальный анонс может состояться на предстоящей крупной презентации, которая должна пройти до июня, согласно словам Грабба.