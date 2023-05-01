Автопроизводитель Jetour представил кроссовер-пауэрбанк Dasheng i-DM 2023

Китайский производитель Jetour представил гибридный кроссовер-пауэрбанк Dasheng i-DM 2023 с возможностью использовать автомобиль в качестве генератора. Новинка способна заряжать электроинструменты, технику и другую электронику мощностью до 3 кВт.

Кроме того, автомобиль может проехать до 80 км на электрической энергии и до 1000 км на полном баке топлива без необходимости дозаправки. Jetour Dasheng i-DM 2023 также оснащен выдвижными дверными ручками, большими мониторами в салоне и проекционным дисплеем, дополненным ассистентом парковки.

Dasheng i-DM 2023 будет доступен для продажи в Китае по цене от 149 900 до 169 900 юаней, что составляет примерно от 1.73 до 1.97 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.