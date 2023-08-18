Консоль Lenovo Legion Go станет частью игровой экосистемы дополненной реальности

Вчера были опубликованы официальные рендеры грядущей консоли Lenovo Legion Go, а сегодня тот же источник предоставил больше информации касательно «железа» устройства, а также показал новые изображения и очки дополненной реальности Legion AR Glasses, которые могут поставляться с девайсом.

Как и ожидалось, Lenovo Legion Go получит однокристальную систему AMD Phoenix линейки Ryzen Z1, которая на данный момент используется только в консоли ASUS ROG Ally. Напомним, гибридный процессор AMD Z1 Extreme из ROG Ally (в максимальной конфигурации) оснащён 8-ядрами с поддержкой 16-потоков, частой до 5.10 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M, такой чип обеспечивает производительность 8,6 терафлопс, для сравнения у PlayStation 4 Pro этот показатель 4,2 терафлопса. Такой производительности достаточно для запуска ПК-игр класса ААА в разрешении Full HD.

Новые изображения подробно описывают все органы управления и технические отверстия консоли. Из интересного отметим лишь, на правом джойстике есть выделенная сенсорная площадка как у Steam Deck и колёсико прокрутки как на ПК-мышке, а на левом контроллере имеется выделенный тумблер для выбора режима производительности в играх.

Помимо этого, Legion Go будет примерно такого же размера как Steam Deck и ROG Ally, но предложит больший 8-дюймовым дисплей с соотношением сторон 16:9 или 16:10 и более узкие экранные рамки.

Согласно источнику, Lenovo готовится к запуску игровой экосистемы. Похоже, Legion Go будет представлена с очками дополненной реальности Legion AR Glasses, которые специально адаптированы для игр. Характеристик по гарнитуре нет, но судя по малым габаритам, встроенного аккумулятора не будет, а для питания придётся подключаться USB-C кабелем к консоли или к внешнему аккумулятору.

Ожидается, что консоль Lenovo Legion Go и очки Legion AR Glasses будут представлены на выставке IFA 2023, которая пройдёт с 1 по 5 сентября в Берлине.