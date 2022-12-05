Концепт iPhone 15 Ultra показали на видео

Несколько дней назад появились одни из первых рендеров iPhone 15 Pro. Сейчас концептмейкер @concept_gunho показал версию 15 Ultra на видео.

Автор приписал смартфону значительные изменения в дизайне. Советуем относиться к данным рендерам как к любительским.

На концепте блок камер заполняет по ширине весь корпус сзади, а ниже огромный круг под беспроводную зарядку. Скорее всего, видео можно расценивать как полный полет фантазии дизайнера, навряд ли Apple сделает смартфон таким футуристичным.